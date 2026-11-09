JOJ Dakar 2026 : le ministre de l’Intérieur en visite d’inspection au complexe Iba Mar Diop et sur la Corniche

Dans le cadre du suivi des activités et des installations sportives des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a effectué une visite d’inspection au complexe sportif Iba Mar Diop, à la Tour de l’Œuf ainsi que sur la Corniche.



Au cours de ce déplacement, le ministre s’est rendu sur le terrain de futsal et sur la pelouse principale afin d’évaluer l’état des infrastructures et leurs conditions d’exploitation, notamment lors des séances de reconnaissance des athlètes. À cette occasion, il s’est entretenu avec plusieurs sportifs internationaux et des officiels présents sur les lieux. Cette démarche s'inscrit dans le suivi global de l'organisation et du déroulement des épreuves au sein des installations sportives.



Sur le plan sécuritaire, les forces de police ont détaillé au ministre la mobilisation des unités sur le terrain, la structuration générale du dispositif de protection ainsi que les mesures administratives prises pour réguler la circulation autour des sites de compétition.