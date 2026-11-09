Équipe nationale : Idrissa Ndiaye rejoint les Lions et s'entraîne avec le groupe de Patrick Vieira

Appelé en renfort par le sélectionneur Patrick Vieira, le gardien de l'Académie Génération Foot, Idrissa Ndiaye, a rejoint le regroupement de l'équipe nationale à Diamniadio. Le jeune portier a pris part cet après-midi à sa première séance d’entraînement avec les Lions, intégrant ainsi la préparation du groupe pour les prochaines échéances.
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