Certificat numérique, tolérance zéro et sanctions : la riposte de l'UE contre la pêche illicite

La Commission européenne a publié sa « Vision 2040 pour la pêche et l'aquaculture », un plan stratégique global visant à transformer durablement ces secteurs.



En matière d'action extérieure, l'Union européenne érige la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et la lutte contre la pêche illégale (IIN) en véritables « pierres angulaires de la coopération internationale en matière de pêche ».



L'introduction du certificat de capture numérique (CATCH) est ainsi saluée comme un véritable « tournant décisif » pour protéger le marché unique des produits non réglementés.



Pour lutter contre la surcapacité mondiale, le texte met l'accent sur la mise en œuvre effective de « l'accord de l'OMC sur les subventions à la pêche » entré en vigueur en septembre 2025.



La stratégie insiste également sur le renforcement des Organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et la promotion universelle des « normes internationales du travail de l'OIT » afin d'éradiquer le travail forcé et d'imposer des conditions de travail décentes dans le secteur.



Sur le plan bilatéral et régional, l'UE réorganise sa coopération dans l'Atlantique Nord, en Méditerranée à travers le « Pacte pour la Méditerranée », et initie une « nouvelle génération d'accords de partenariat de pêche durable (APPS) ». Ces nouveaux partenariats ont pour objectif concret « d'améliorer la cohérence des politiques dans l'action extérieure de l'UE » tout en renforçant la transparence des bénéficiaires effectifs et la base scientifique des accords.



La feuille de route pour la transition énergétique est structurée autour de deux grandes périodes : la Phase I (2026-2030) dédiée à « l'obtention de gains rapides en matière d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce aux technologies, aux carburants propres alternatifs et aux compétences », et la Phase II (2031-2040) axée sur la mise à l'échelle des technologies à zéro émission. Cette trajectoire doit permettre d'atteindre la neutralité carbone et de renforcer la résilience économique des flottes d'ici 2050.