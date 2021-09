Fatick: le bilan de l'accident entre Diouroup et Djongolor passe de 7 à 14 morts

Terrible, ce massacre sans fin opéré par les chauffards sur les routes du Sénégal. Une collision entre un bus et un camion a fait 14 morts et une vingtaine de blessés, dans la nuit de mardi à mercredi, entre Diouroup et Djongolor, dans l’arrondissement de Tattaguine, a rapporté l'APS. Le bus de transport en commun en partance pour Sédhiou est entré en collision avec un camion transportant du bois de chauffe.



Sept personnes sont mortes sur le coup tandis que les 7 autres ont succombé à l’hôpital régional de Fatick où ont été évacués les blessés. Selon un responsable des pompiers, les opérations de secours ont duré plus de 5 tours d’horloge.