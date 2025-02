Fatick : seize (16) candidats á l'émigration irrégulière dont six (6) femmes interpellés á bord d'une pirogue

Seize (16) personnes, dont six (6) femmes et deux (02) enfants, ont été interpellées le 11 février au large de l'île de Sangomar, dans la région de Fatick, alors qu'elles tentaient de quitter clandestinement le territoire sénégalais à bord d'une pirogue.



Leur arrestation a été réalisée lors d'une opération conjointe menée par la Brigade territoriale de Fimela, la Brigade de proximité de Niodior et l'Escadron de surveillance et d'intervention (Esi) de Sokone dans les Îles du Saloum, indique L'Observateur dans sa parution de ce lundi 17 févier 2024.



Les forces de sécurité ont saisi un GPS et treize (13) bidons de 60 litres de carburant hors-bord. Cette intervention s'inscrit dans le cadre du renforcement des mesures de lutte contre l'émigration irrégulière.