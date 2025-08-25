Tribunal de Dakar : le journaliste Doudou Coulibaly est libre

Le journaliste Doudou Coulibaly a recouvré la liberté ce lundi. Le Tribunal des flagrants délits de Dakar l’a condamné à trois mois de prison avec sursis et à une amende de 300.000 F CFA.
Le Directeur des programmes de la Radio Municipale de Dakar (RMD) avait été placé sous mandat de dépôt le 21 août.
Il était poursuivi pour “offense à un chef d’État étranger et à une personnalité disposant des prérogatives du chef de l’État du Sénégal”.
