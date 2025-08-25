Tribunal de Dakar : le journaliste Doudou Coulibaly est libre

Le Directeur des programmes de la Radio Municipale de Dakar (RMD) avait été placé sous mandat de dépôt le 21 août.



Il était poursuivi pour “offense à un chef d’État étranger et à une personnalité disposant des prérogatives du chef de l’État du Sénégal”.

Le journaliste Doudou Coulibaly a recouvré la liberté ce lundi. Le Tribunal des flagrants délits de Dakar l’a condamné à trois mois de prison avec sursis et à une amende de 300.000 F CFA.