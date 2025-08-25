El Malick Ndiaye félicite Abass Fall pour son élection à la mairie de Dakar

“Je tiens à adresser, en mon nom et au nom de l’Assemblée nationale du Sénégal, mes chaleureuses félicitations à Monsieur Abass Fall, Ministre du Travail et des Relations avec les Institutions, affectueusement surnommé le “166ᵉ député”, pour sa brillante élection à la tête de la Mairie de Dakar”, a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Pour lui, cette victoire consacre non seulement son engagement constant au service des Dakarois, mais également son dévouement sans faille envers la République et ses institutions. “Je suis convaincu que, sous son leadership, la capitale connaîtra un nouvel élan de dynamisme et de développement au bénéfice de ses populations”, a-t-il souligné.

“Je prie Dieu de lui accorder clairvoyance et réussite dans l’accomplissement de cette noble mission au service de la capitale et de ses citoyens”, a conclu El Malick Ndiaye.

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a adressé ses félicitations à Abass Fall, nouvellement élu maire de Dakar.