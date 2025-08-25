Trump exprime son mécontentement après les frappes israéliennes contre un hôpital de Gaza qui ont fait 20 morts

« Je ne suis pas content. Je ne veux pas voir ça », a déclaré Trump à des journalistes dans le Bureau ovale. « En même temps, il faut mettre fin à ce cauchemar. Je suis celui qui ai obtenu la libération des otages », a-t-il ajouté.

Le ministère de la Santé de Gaza a fait état de 20 morts dans l’attaque, parmi lesquels figuraient des patients, du personnel médical, des secouristes de la défense civile ainsi que plusieurs journalistes. De nombreuses autres personnes ont été blessées.

Par ailleurs, le ministère a indiqué que l’armée israélienne a ciblé le quatrième étage de l’un des bâtiments du complexe à deux reprises. La seconde frappe est intervenue alors que les équipes de secours s’efforçaient d’évacuer les blessés et de récupérer les corps.

La télévision officielle palestinienne a confirmé la mort de son cameraman Hussam al-Masri, tandis qu’Al Jazeera a annoncé le décès de son photographe Mohammad Salama.

Des sources médicales ont par ailleurs indiqué à Anadolu que la photojournaliste Mariam Abu Dagga et le photographe Moaz Abu Taha comptaient également parmi les victimes.

Elles ont ajouté qu’Ahmed Abu Aziz, journaliste indépendant collaborant avec des médias tunisiens et marocains, a succombé à ses blessures infligées lors de la frappe.

Le président américain Donald Trump a exprimé lundi son mécontentement face aux frappes israéliennes qui ont visé le complexe médical Nasser, dans la bande de Gaza, faisant 20 morts, dont cinq journalistes et un pompier.