Fatick : trois (3) individus arrêtés pour « trafic, détention et usage de chanvre indien » par la police

3 arrestations pour trafic de drogue à Fatick !

Le Commissariat Central de Fatick a mené une opération fructueuse :

3 individus interpellés

25 sachets et 9 joints de chanvre indien saisis

3000 FCFA récupérés, provenant de la vente.#Police #Stups #Senegal #Kebetu pic.twitter.com/ZmwltneGOV

Les limiers du Commissariat central de Fatick (ouest) ont procédé à l’arrestation de trois individus pour « trafic, détention et usage de chanvre indien ». Les hommes en bleu ont saisi 25 sachets en plastique contenant du chanvre indien, 09 joints et 3000 F Cfa comme produit de vente. L’information a été rendue publique par la police dans une publication sur sa page X (Ex Twitter) ce jeudi.Lors d’une opération de sécurisation, les limiers ont été interpellés par l'odeur de chanvre indien, qui provenait d'une maison. Ils s’étaient donc rendus sur les lieux pour une vérification. Arrivés sur place, ils avaient croisé le second nommé devant le portail, fumant un joint. Interpellé et fouillé à corps, il a été trouvé en possession de neuf (09) joints dissimulés dans sa poche. Interrogé, le suspect avait déclaré l'avoir acquis pour sa consommation personnelle.La poursuite des investigations a permis d’interpeller le fournisseur au quartier Darou Salam (Diourbel). La perquisition des lieux a conduit à la découverte de 25 sachets en plastique contenant du chanvre indien, cachés dans les toilettes. Une somme de trois milles (3000) FCFA a également été saisie et représentant le produit de vente.Toujours selon la police, les recherches se poursuivent en vue d’interpeller toute personne impliquée dans cette affaire.