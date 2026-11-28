Dans la région de Fatick, au centre-ouest du Sénégal, LEGS Africa (Leadership, Ethique, Gouvernance, Stratégies pour l’Afrique) travaille à la mise en place d’un fonds bleu estimé à 11,5 milliards de francs CFA pour financer l’investissement dans des infrastructures durables et résilientes. Selon l’APS, quite les propos de Dr Mbaye Dieng, membre de LEGS Africa, "le fonds bleu est une opportunité qu’il faut rendre opérationnelle parce que les moyens de sa gouvernance sont définis, les moyens de l’argent de départ sont identifiés".



Le fonds bleu vise à renforcer la résilience des communautés côtières face aux impacts du changement climatique et de l’exploitation du pétrole et du gaz. "Nous avons travaillé à partir de connaissances scientifiques, avec une étude qui a été menée", a expliqué Dr Dieng. "Il faut sauvegarder le secteur de la pêche, le rendre résilient face à deux éléments majeurs : le changement climatique et ses impacts avérés et l’exploitation du pétrole et du gaz".



Toujours selon Dr Dieng, l’avenir de l’économie du Sénégal ne se trouve pas seulement dans l’exploitation du pétrole et du gaz. "Ces ressources doivent jouer un rôle important dans le développement économique et social de ce pays, mais il ne faudrait pas négliger les secteurs traditionnels qui ont montré leur rôle ô combien important dans la sécurité alimentaire des sociétés sénégalaises".



L’étude réalisée par LEGS Africa et ses partenaires a été partagée avec plusieurs institutions, notamment l’Assemblée nationale, le ministère de l’Environnement et de la Transition écologique, le Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS) et le groupe BP impliqué dans le projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA). "Pérenniser, renforcer et moderniser ces secteurs est un point essentiel si on veut atteindre les objectifs de développement durable", a conclu Dr Dieng.