Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a appelé les familles et les médias à ne plus considérer les violences faites aux femmes comme des affaires privées ou des « drames passionnels », dans un message publié sur la page Facebook, à l’occasion des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles.



Revenant sur les féminicides enregistrés depuis le début de l’année 2026 — commis le plus souvent par un conjoint ou un proche —, le ministre a souligné que « la plupart de ces drames étaient annoncés » à travers une menace ignorée ou une plainte retirée « pour préserver la famille », estimant que « le silence prépare le pire ». Il a affirmé qu’aucune coutume ni pression familiale ne saurait justifier de tels actes et assuré aux femmes vivant dans la peur qu’elles peuvent parler et qu’elles seront entendues.



Pour traduire cette fermeté en actes, Me Moussa Sarr a indiqué que la prochaine circulaire générale de politique pénale, en cours de finalisation, demandera aux parquets de traiter ces violences en priorité dès le premier signalement, promettant « la rigueur de la loi » aux auteurs.

