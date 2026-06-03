Dakar: «Mara milliardaire», incarcéré dans l’affaire des présumés homosexuels, poursuivi pour «tentative d’évasion»

Abdoulaye Faye, plus connu sous le nom de « Mara milliardaire », a été déféré au parquet de Dakar pour «tentative d’évasion », le 2 juin 2026. Cette décision intervient alors qu'il est déjà placé sous mandat de dépôt dans le cadre du dossier des présumés homosexuels de Pikine, où il est accusé de faits présumés d'«association de malfaiteurs, pédophilie, actes contre nature, détournement et viols répétitifs sur mineur, transmission volontaire du VIH, mise en danger de la vie d’un fonctionnaire de police dans l’exercice de ses fonctions, refus d’obtempérer et rébellion ».



A l'origine de ce nouveau rebondissement, le 18 mai dernier, six agents de l’administration pénitentiaire avaient reçu instructions de conduire Abdoulaye Faye ainsi que d’autres détenus dans différents hôpitaux de Dakar, pour des consultations médicales. À leur arrivée à l’hôpital Abass Ndao, deux gardes sont descendus pour escorter Abdoulaye Faye et un autre détenu.



D’après le journal Libération, le mis en cause a exprimé son désir de se rendre aux toilettes. Après avoir suivi son examen radiologique, Abdoulaye Faye aurait de nouveau sollicité et obtenu l’autorisation de retourner aux toilettes, prétextant avoir une diarrhée. Ainsi, pour lui permettre de faire ses besoins naturels sans gêne, il l’aurait demandé à l’agent de lui enlever ses menottes.



Après quelques instants d’attente, l’agent pénitentiaire l’aurait appelé mais aucune réponse n’est venue. Doutant des intentions de ce dernier, il aurait aussitôt fait le tour du bâtiment pour vérifier. Il aurait aperçu le détenu sautant à travers une fenêtre donnant accès à une allée de derrière. Il a par la suite été rattrapé par les agents.



Entendu après son extraction de la Maison d’arrêt de Rebeuss, le nommé Abdoulaye Faye aurait reconnu l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il aurait réfuté que son plan d’évasion n’était pas prémédité en déclarant qu’il aurait remarqué que la fenêtre donne sur un espace vide. C’est ainsi qu’il aurait alors décidé sur un coup de tête de s’évader en passant par cette fenêtre. Selon ses déclarations, son évacuation vers le service de radiologie faisait suite à des douleurs abdominales.



Abdoulaye Faye aurait également prétendu avoir décidé de s’évader afin de pouvoir mettre fin à son projet de suicide suite au dossier pour lequel il est écroué.



La reconstitution des faits aurait permis de constater qu’Abdoulaye Faye a usé de beaucoup d’agilité pour s’extraire, à travers la fenêtre d’environ 40 cm de suite, par un trou de deux mètres, à travers des zones peu fréquentées, avant d’être rattrapé par le surveillant de prison A. Diagne.