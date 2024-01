Faut-il craindre le coup de trompe ? (Par Cherif Diop)

Humilié dans son terroir, l’éléphant est dos au mur. Voilà le pachyderme, dans ses retranchements les plus exigus, abreuvé de railleries continentales, sous le regard désarmé, hagard de ses congénères. Mais attention, dans cette position inconfortable, le coup de trompe d’un éléphant peut être sec, décisif, fatal, même au roi de la savane. Aussi beau soit-il.



Le face à face de ce lundi s’annonce épique, disputé. Pour les éléphants c’est une question d’honneur. Or, jusque-là les techniques de chasse du plus puissant des félins laissent peu de chance à ses proies. Puissant et redoutable prédateur, le roi lion est irrésistible. Sûr de sa force, déterminé à rester sur le trône de la savane, amené par une jeune pousse qui met toute l'Afrique d’accord.



Doté d’une insolente dextérité, habile tactiquement, le fauve aime chasser au crépuscule, lorsque les températures sont plus fraîches. Eurêka ! Le duel est prévu à 20H. Le moment ne pouvait pas être mieux choisi pour lâcher l’énergie furieuse du fauve.



Le lion a la faculté de se tapir dans une motte de terre, d’être patient, de faire abstraction de la pression constante, du bruit assourdissant et de chasser, en meute, mettre en avant l’esprit d’équipe. Faire courir la proie jusqu’à l’encercler pour un assaut final victorieux. Les lions ont les faveurs des pronostics mais on le sait, la loi du football comme les règles de la jungle sont parfois cruelles.



Humilité et patience seront les meilleures armes du champion pour planter un dernier clou dans le cercueil du pachyderme.



Allez les lions, à vous de jouer !



Par Chérif Diop

Journaliste, citoyen sénégalais