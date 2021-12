Faux et usage de faux à la Mairie de Mbacké: après le 1er adjoint au maire, un footballeur arrêté

Mor Sow, premier adjoint au maire de Mbacké est derrière les barreaux. Il est poursuivi pour faux et usage de faux sur une pièce d’état civil. Selon « L’AS », le premier adjoint au maire est placé sous mandat de dépôt et écroué à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Diourbel.



Mor Sow n’est pas la seule personne à qui le procureur a décerné un billet direct pour la citadelle du silence dans cette affaire. Un agent de la municipalité du nom d'El Hadj Lo ainsi qu’une personne, présentée comme un footballeur, ont subi le même sort. Le joueur qui, d’après l’enquête, a bénéficié d’un faux extrait de naissance après avoir déboursé la somme de 50.000 Fcfa, a été arrêté à Agnam, dans la région de Matam.



Les éléments de la brigade de la gendarmerie de Mbacké, qui sont en charge du dossier, recherchent également un individu qui s’est fait confectionner un faux papier d’état civil par le premier adjoint au maire et l’agent de la mairie.