Faux : le Sénégal n’a pas pris de mesures de réciprocité contre la Mauritanie

Le Sénégal aurait pris des mesures de « réciprocité » contre les mauritaniens en exigeant désormais d’eux, une carte de séjour s’ils restent plus de trois mois dans le pays. Une réponse selon certains, de la campagne d'expulsions, d’arrestations et de refoulements de personnes migrantes en situation irrégulière menée par la Mauritanie dans son territoire entre février et mars 2025.





Le 26 juillet, 2025, le site d’information sénégalais, https://senego.com/ a publié un article titré « Carte de séjour obligatoire au Sénégal pour les Mauritaniens : ce qui change ».



L’article affirme que « le Sénégal instaure désormais une carte de séjour obligatoire pour les Mauritaniens souhaitant résider sur son territoire pour une durée supérieure à trois mois».





Une affirmation largement publiée par d’autres sites d’informations sénégalais. Une recherche sur Google des groupes de mots clefs, « carte de séjour les Mauritaniens, Sénégal Mauritanie », a permis de trouver que Senego a repris l’information du site d’information, https://emedia.sn/ qui à publié l’affirmation la même date du 26 juille t 2025.





Et tout comme Senego d’autres sites d’informations comme Ndarinfo.com, Sentv.sn, ont également relaté la même affirmation publiée sur https://emedia.sn/. Cette information est également relatée sur TikTok et sur la page Facebook du site Emedia sn, où les internautes ont applaudi la mesure estimant qu’il était temps d’appliquer la réciprocité suite aux traitements subis par les immigrés sénégalais en Mauritanie.





Les commentaires :



« Et les Gabonais, Congolais, Français et les autres pays qui demandent carte séjour de nos ressortissants ».



« C’est un gouvernement de façade ! Pourquoi est-ce seulement la Mauritanie qu’on oblige à payer une carte de séjour ? Et les autres pays alors ? C’est seulement au Sénégal que tu vois ça : on exige à un seul pays africain de payer une carte de séjour, alors qu’on laisse passer les Européens et les Américains tranquillement »!



« Si c’est vrai c’est une bonne chose! Réciprocité oblige »!



« C'est réciproque vice versa et n'oublions pas les autres aussi ».



« Il faut aussi exiger la réciprocité des visas à tous les européens et américains aussi ».



Face à l’empleure d’une telle allégation, les Service de l'information, de la communication & des relations publiques ministère de L'Intégration africaine et des Affaires étrangères ont apporté un démenti.





Communiqué du ministère de l'intégration africaine et des Affaires étrangères:









Dans le communiqué officiel, en date du 28 juillet 2025 publié sur la page Facebook dudit ministère,il est rappelé que « l'exigence de la carte de séjour n’est pas du tout nouvelle et que cette mesure qui est en vigueur depuis 1971 concerne tout étranger https://emedia.sn/senegal-une-carte-de-sejour-desormais-exigee-pour-les-mauritaniens/souhaitant résider au Sénégal au-delà d'une période de trois (3) quelle que soit leur nationalité».





Dans son article, EMedia a indiqué que cette décision de « carte de séjour obligation qui était jusqu’ici tolérée pour les ressortissants mauritaniens au Sénégal… repose sur une logique de réciprocité ». Le Ministère de l'Intégration Africaine et des Affaires Étrangères « tient à informer l'opinion que contrairement à certaines allégations relayées ces derniers jours, l'État du Sénégal n'a pris aucune mesure de représailles ou de discrimination à l'encontre des citoyens mauritaniens résidant sur son territoire », a précisé le ministère.





L’article de Senego à également mentionné que « cette nouvelle mesure, issue d’un accord bilatéral avec la Mauritanie, vise à encadrer les flux migratoires entre les deux pays ».



Par ailleurs, le communiqué informe que le Sénégal et la Mauritanie ont conclu, le 02 juin 2025 un Accord par lequel ils conviennent d'appliquer le même régime juridique à leurs ressortissants en matière d'entrée, de séjour et d'établissement. Les deux pays poursuivent les discussions en vue d'une mise en œuvre harmonisée dudit Accord ».





Dans son communiqué, le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères à réaffirmé que la Mauritanie et le Sénégal ont signé un accord. Mais contrairement à ce qu'affirment certaines publications, le document précise que cet accord bilatéral a pour but d'alléger les procédures, et surtout, de les harmoniser de part et d'autre de la frontière. Désormais, Mauritaniens et Sénégalais bénéficieront d'une procédure simplifiée pour obtenir une première carte de séjour dans les pays respectifs. Mauritaniens comme Sénégalais devront désormais débourser la même somme pour obtenir ce titre : 300 ouguiyas mauritaniens ou 5.000 francs CFA, soit dix fois moins qu'auparavant selon la télévision nationale sénégalaise RTS.





Une recherche sur Google du groupe de mots « cartes de séjour Sénégal » a permis de trouver le texte de loi portant sur l’exigence de la carte de séjou r pour les étrangers désirant rester plus de trois mois au Sénégal, instauré par le Premier président de la République du Sénégal Léopold Sédar Senghor.









Cette loi n°1971/10 du 25 janvier 1971 régit les conditions d’admission, de séjour et d’établissement des étrangers au Sénégal. Elle prévoit en son article 2 deux modes d’admission d’etranger au Senegal : l’autorisation de séjour d'une part et l'autorisation d'établissement de l'autre.



La loi définit comme étranger toute personne qui a une nationalité autre que la nationalité sénégalaise ou qui n'en a aucune.



Les étrangers non-immigrants sont admis après obtention d'une autorisation de séjour : “ les voyageurs en transit des membres des équipages des navires et avions en escale, les touristes, les fonctionnaires chargés de mission ainsi que leurs familles, les personnes qui ne se livrent à aucune activité lucrative ou qui se livrent temporairement à des activités littéraires ou artistiques, ou à des activités de presse, de recherche, de contrôle, de prospection ou de représentation. L'autorisation peut être accordée pour une période de quatre mois au maximum.



ARTICLE 4.- Les immigrants sont les étrangers qui viennent au Sénégal avec l'intention d'y fixer leur résidence ou de s'y livrer d'une façon permanente à une activité lucrative ou d 'y pratiquer une profession. Ils sont admis après obtention d’autorisation d'établissement. L'autorisation d'établissement est délivrée avant l'entrée aux frontières. Elle peut l'être postérieurement aux personnes déjà titulaires d'une autorisation de séjour.





Cette loi abroge notamment le décret du 12 janvier 1932 réglementant les conditions d'admission des Français et des Étrangers en Afrique Occidentale Française. Fait à Dakar, le 25 janvier 1971, la présente loi est depuis, exécutée comme loi de l'Etat.





Par ailleurs, le Senegal à assoupli certaines conditions d'accès à son territoire pour les étrangers ressortissants de certains pays africains. Si vous êtes ressortissant d’un pays cité plus bas, pour un séjour de moins de 3 mois, vous n’avez pas besoin de visa, il faut cependant disposer d’un passeport ou d’un laisser passer délivré par ce pays “Bénin, Burkina Faso, Cap-vert, Congo (Brazzaville), Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée Conakry, Kenya, Libéria, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigéria, République Centrafricaine, Sierra Leone, Togo et Tunisie”. Toutefois, (ces documents doivent avoir une validité de 6 mois minimum).





Verdict : l'exigence d'une carte de séjour pour les étrangers résidant plus de trois mois n’est pas une nouvelle mesure et elle n’à pas été instaurée par les nouvelles autorités. Aucun changement récent n’à été effectué sur la législation sénégalaise. Cette mesure est une disposition légale en vigueur depuis le 25 janvier 1971. Elle est applicable à tous les ressortissants étrangers, quelle que soit leur nationalité. Et la Mauritanie n’à jamais été la cible.Donc cette affirmation publiée par le site d’information Senego est fausse.





Cette vérification des faits a été produite par Cécile Sabina Bassène dans le cadre du programme d'incubation de l'Alliance africaine de fact-checking (AFCA). Elle a été réalisée avec le soutien de PesaCheck, l'initiative de vérification des faits de Code for Africa, et avec le soutien financier de l'ambassade de Pologne au Sénégal. Le mentorat de l'AFCA respecte l'indépendance journalistique des chercheurs, en leur offrant l'accès à des techniques et des outils avancés. La prise de décision éditoriale reste du ressort de Pressafrik.Com.





