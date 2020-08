Faux marché de Covid-19 : une célèbre commerçante arrêtée pour escroquerie portant sur 174 millions de F Cfa

Aminata Fall, une commerçante très connue dans le monde du commerce à Dakar, a été arrêtée par la Division des investigations criminelles (Dic) mardi. Poursuivie pour les délits d’escroquerie et d’abus de confiance portant sur 174 millions de F cfa, elle sera certainement déférée ce jeudi devant le procureur de la République.



Selon L’Observateur, la dame réputée pour son flair dans les affaires, a profité de la pandémie pour fructifier son business. Son modus operandi, se rapprocher des hommes affaires de Dakar en leur faisant croire, selon l’accusateur, qu’elle a gagné un marché de fourniture des masques, des Thermoflash et des gels hydroalcooliques de certaines structures de l’Etat du Sénégal.



Après avoir récupéré de grosses sommes de la part de ses partenaires, Aminata Fall reste introuvable. Au moment où ses partenaires l’attendaient avec impatience, elle écoulait tranquillement les produits dans le marché noir à des prix défiant toute concurrence.



Lâchés d’attendre, ils décident de porter plainte contre elle pour abus de confiance et escroquerie. Au total, 9 plaintes ont été déposées à la Dic, rapporte le journal.



Arrêtée, elle aurait reconnu les faits mais déclare avoir donné la marchandise à crédit à des commerçants.