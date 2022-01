Faux monnayage à Wakhinane Nimzatt : près de 19 millions en billets noirs et coupons vers saisie

La pêche fut fructueuse pour les flics de Wakhinane Nimzatt durant la nuit du mercredi 29 décembre dernier, vers les coups de 23h, lors d’une opération de sécurisation dans le secteur, qui s'est déroulée en trois temps dans des endroits différents avec à la clé l'interpellation de trois présumés faussaires, dont le cerveau du gang nommé Fallou Nd.



Après une perquisition chez Fallou Nd dans sa chambre à la cité Gadaye, les policiers découvrent une seule bouteille de Mercure et un paquet de 1295 billets noirs de banque. Il s'y ajoute un billet de 10 dollars de même dimension que les 1295 billets noirs, 350 coupons en carton de même dimension qu'un billet de 50 euros, ce qui fait au total une valeur de 8.873.000 F CFA.



Pressé de questions, Fallou tente de se laver à grande eau et accuse les nommés Adama Th et Souhaibou Mb comme étant les propriétaires des billets de banque en toc. Fallou affirme que ces derniers lui ont confié les billets en question et accepte de coopérer avec les agents pour les faire tomber. Il déclare qu'ils utilisaient sa chambre pour mener leurs activités délictuelles. Il accuse même le nommé Adama, de lui avoir dérobé la somme de 200.000 pour se payer le matériel de fabrication desdits billets noirs.



Interpellés à leur tour sur la Vdn 3, au Rond-point Hamo 6, Adama et son présumé compère de gang nommé Souhaïbou ont été trouvés aussi en possession d'importants lots de faux billets. Le premier nommé a été pris avec la somme de 60.000 F CFA constituée de 6 billets de 10.000 F CFA. Tandis que le second a été interpellé avec une sacoche contenant la somme de 81.000 F CFA composée de 8 billets de 10.000 F CFA ainsi qu'un billet de 1000 F CFA.



Tous les deux ont catégoriquement démenti les accusations de Fallou et le chargent d'être le cerveau de la bande. Tous les trois ont été placées en garde à vue et déférés au parquet pour les incriminations pénales retenues, livre « Les Echos ».