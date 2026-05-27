Faux monnayage : la Brigade de recherches de Dakar démantèle un réseau, plus de 46 millions FCFA saisis

Dans le cadre de son plan de lutte contre la criminalité, la Brigade de recherches de Dakar a procédé, le mardi 26 mai 2026, au démantèlement d'un réseau présumé impliqué dans des activités de faux monnayage et d'escroquerie. Plusieurs individus ont été interpellés à l'issue de l'opération.



Selon la Gendarmerie nationale, cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état de l’existence d’un réseau spécialisé dans le lavage de billets noirs.



Afin de vérifier les informations recueillies et d’identifier les différents membres, les éléments de la Brigade de Recherches ont mis en place un dispositif d’infiltration et de surveillance.



À l’issue de plusieurs jours de suivi opérationnel, deux (02) suspects ont été interpellés à hauteur de Dalifort alors qu’ils circulaient à bord d’un véhicule particulier.



La fouille effectuée sur place a permis la découverte d’une importante quantité de papiers noirs découpés au format de billets de 100 dollars américains, destinés vraisemblablement à des opérations de contrefaçon et d’escroquerie.



L’inventaire réalisé par les enquêteurs a permis d’estimer la contrevaleur des coupures saisies à quarante-six millions six cent quarante-huit mille (46 648 000) francs CFA.



Les deux (02) mis en cause ont été conduits dans les locaux de la Brigade de Recherches de Dakar pour les besoins de l’enquête.



Poursuivant les investigations, les enquêteurs ont ensuite procédé à l’interpellation d’un troisième individu identifié comme étant le fournisseur des billets noirs saisis. Localisé dans la zone de Kayar, ce dernier a reconnu avoir remis les coupures en dollars à l’un des suspects afin qu’il lui trouve un technicien capable de procéder à leur nettoyage.



L’enquête se poursuit.