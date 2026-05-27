Foot : Ismaïla Sarr remporte la Ligue Europa Conference et finit meilleur buteur

L'international sénégalais Ismaïla Sarr a remporté la Ligue Europa Conference ce mercredi 27 mai 2026 avec Crystal Palace. Les Eagles se sont imposés (1-0) face au Rayo Vallecano, club espagnol où évoluent ses compatriotes Pathé Ciss et Nobel Mendy. La finale se disputait au Red Bull Arena, à Leipzig, en Allemagne.
L'unique but de la rencontre a été inscrit par Jean-Philippe Mateta à la 50e minute. Grâce à ce succès, Crystal Palace écrit une très belle page de son histoire en décrochant son premier titre européen.
Auteur de 9 buts dans la compétition, Ismaïla Sarr termine par ailleurs meilleur buteur de cette édition de la Ligue Europa Conference.
L'unique but de la rencontre a été inscrit par Jean-Philippe Mateta à la 50e minute. Grâce à ce succès, Crystal Palace écrit une très belle page de son histoire en décrochant son premier titre européen.
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