Départ des “Lions” : la FSF dément les rumeurs sur un refus d'embarquement du sélectionneur

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a tenu à apporter des précisions sur les circonstances ayant entouré le départ de l'équipe nationale vers les États-Unis. Dans un communiqué publié ce mercredi, elle entend « rétablir la vérité des faits » face aux informations jugées erronées relayées par certains médias et sur les réseaux sociaux.



Selon la FSF, le décalage de l'horaire de départ de la délégation sénégalaise est « exclusivement lié à des contraintes administratives et logistiques ». Parmi celles-ci figurent le retard de délivrance des licences d'exploitation du vol spécial pour le territoire américain, ainsi que l'attente de la finalisation des visas pour certains membres de l'encadrement.



Par souci de transparence, la Fédération a détaillé l'évolution des horaires du vol :

Horaire initial : 15h30

Premier report : 19h00

Départ effectif réajusté et définitivement fixé à 23h00





La FSF a par ailleurs adressé ses « vifs remerciements » à la FIFA pour son accompagnement et ses démarches facilitatrices tout au long du processus d'immatriculation du vol.



Démenti concernant le sélectionneur



La Fédération a également apporté un « démenti catégorique » aux rumeurs infondées selon lesquelles le sélectionneur national aurait refusé d'embarquer pour des motifs liés à la renégociation de son contrat. « Si des discussions contractuelles légitimes sont en cours, elles n'ont eu aucune incidence sur le programme de voyage de l'équipe », précise le communiqué.



Selon la FSF, ces légers contretemps logistiques n'entament en rien la cohésion et la détermination des joueurs, du staff technique et de l'instance fédérale. « L'unité du groupe reste totale à l'approche des échéances importantes qui attendent les Lions sur le sol américain », souligne le texte.



La Fédération conclut en affirmant qu'elle veillera à préserver le climat de quiétude nécessaire à une excellente préparation.