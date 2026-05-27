Tabaski 2026 : Macky Sall adresse ses vœux à la Oummah islamique et prie pour un monde de paix

À l'occasion de l'Eid al-Adha, communément appelée Tabaski, l'ancien président de la République, Macky Sall, a adressé ses vœux à l'ensemble de la Oummah islamique.
Dans un message publié sur Facebook, celui qui est également candidat au poste de Secrétaire général des Nations unies (ONU) a formulé des prières pour un monde de paix et de fraternité humaine.
« À l'occasion de l'Eid al-Adha, j'adresse mes vœux les meilleurs à l'ensemble de la Oummah islamique.
Puisse l'esprit de cette fête bénie, symbole de foi et de confiance en Dieu, inspirer nos actions pour un monde de paix, de solidarité et de fraternité humaine. Bonne fête à toutes et à tous », a écrit Macky Sall.
Dans un message publié sur Facebook, celui qui est également candidat au poste de Secrétaire général des Nations unies (ONU) a formulé des prières pour un monde de paix et de fraternité humaine.
« À l'occasion de l'Eid al-Adha, j'adresse mes vœux les meilleurs à l'ensemble de la Oummah islamique.
Puisse l'esprit de cette fête bénie, symbole de foi et de confiance en Dieu, inspirer nos actions pour un monde de paix, de solidarité et de fraternité humaine. Bonne fête à toutes et à tous », a écrit Macky Sall.
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