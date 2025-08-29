Faux monnayage : saisie de billets noirs d’une valeur de 340 millions de francs CFA à Ziguinchor et Ngaye Mékhé

Les Douanes sénégalaises ont annoncé ce vendredi, deux importantes saisies de billets noirs représentant une contrevaleur de près de 340 millions de francs CFA, réalisées à Ziguinchor et à Ngaye Mékhé, dans le cadre de la lutte contre le faux monnayage et les atteintes aux signes monétaires.





La première opération a eu lieu le 19 août 2025, vers 06h30 du matin, à Ziguinchor. Les agents du Poste des Douanes de Mpack (Subdivision de Ziguinchor) ont exploité un renseignement leur permettant de filer puis d’interpeller un individu à bord d’un véhicule Ford Escape, aux abords du rond-point Aline Sitoé Diatta. La fouille du véhicule a conduit à la découverte d’une mallette contenant 514 billets noirs de 500 euros, soit une contrevaleur de 168 580 949 francs CFA. Le prévenu a été déféré au parquet de Ziguinchor.





Quelques jours plus tôt, la Brigade maritime des Douanes de Lompoul (Subdivision du Littoral Nord, Direction régionale des Unités maritimes) avait déjoué une autre tentative à Ngaye Mékhé. Suite à des renseignements sur un réseau cherchant à « laver » des billets noirs entre Tivaouane et Ngaye Mékhé, les agents ont intercepté trois individus. Ces derniers détenaient 2 604 billets de 100 euros, d’une valeur estimée à 171 millions de francs CFA.





Au total, les deux opérations ont permis de retirer de la circulation des billets noirs d’une valeur cumulée avoisinant 340 millions de francs CFA, confirmant l’ampleur du phénomène et la vigilance accrue des services douaniers.





Ces saisies s’inscrivent dans la stratégie de lutte des Douanes contre la criminalité financière et monétaire. Elles visent à prévenir la mise en circulation de faux billets pouvant fragiliser l’économie et porter atteinte à la confiance dans le système monétaire.





Les enquêtes se poursuivent.

