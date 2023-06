Faux monsieur le ministre ! L'infraction "corruption de la jeunesse" ne figurait pas dans l'ordonnance de renvoi du dossier Adji Sarr-Sonko

Bon nombre de Sénégalais se sont demandés comment Ousmane Sonko a été condamné pour corruption de la jeunesse alors qu'il a été poursuivi pour « viol et menaces de mort» dans l'affaire Sweet Beauty. Face à ces interrogations, le ministre de la Justice Ismaila Madior Fall a déclaré, sans sourciller, que l'infraction corruption de la jeunesse a été bel et bien visée dans l'ordonnance de renvoi du dossier de viol opposant le leader de Pastef Ousmane Sonko à la jeunesse masseuse, Adji Sarr.«La Chambre Criminelle de Dakar a acquitté le sieur Ousmane Sonko des chefs de menaces de mort et a disqualifie les faits de viol en corruption de la jeunesse. Et celle-ci est une infraction prévue par la loi. Je le répète Sonko n'a pas été acquitté pour viol. Et je rappelle que la chef d'accusation, corruption de la jeunesse a été visée dans l'ordonnance de renvoi devant la chambre criminelle », a soutenu, le garde des Sceaux, jeudi, devant un parterre de journalistes à la primature.Une déclaration fausse. Si l’on se fie au document intitulé avis d'ordonnance de règlement définitif au conseil signé le 17 janvier 2023. Dans cette note judiciaire envoyée aux avocats des différentes parties, dont PressAfrik a une copie, le Doyen des Juges Oumar Maham Diallo a écrit noir sur blanc que le leader de Pastef Ousmane Sonko est inculpé des chefs de "viol et menaces de mort". La corruption de la jeunesse n’est nullement mentionnée comme l’a fait croire le ministre de la Justice.