Sénégal: l'opposant Ousmane Sonko condamné à deux (2) ans de prison ferme

Le verdict est tombé dans l'affaire du procès Sweet Beauty. La Chambre criminelle de Dakar a condamné le leader de Pastef, Ousmane Sonko à deux (2) ans de prison ferme et 600 000 FCFA d'amende pour corruption de la jeunesse. Ce, après la requalification des faits de viols répétitifs. En sus de la condamnation, Sonko doit verser à la plaignante Adji Sarr, une somme de 20. 000. 000 FCFA.



L'opposant et candidat déclaré à la présidentielle de 2024, est par contre acquitté du chef d'accusation de menaces de mort. Le parquet avait requis contre Sonko dix (10) ans de réclusion pour les faits de viols, ou au minimum cinq (5) ans de prison pour "corruption de la jeunesse".



Le leader de Pastef était absent de son procès qui l'oppose à l'ancienne employée d’un salon de massage depuis plus de deux ans. Une absence motivée pour des raisons de garanties sur sa sécurité personnelle. Jusque là, aucune réponse ne lui a été servie du coté des institutions judiciaires.



Par contre Adji Sarr était bien présente et bien sûre d'elle. Elle a d'ailleurs versé des larmes ce jeudi, à l'annonce du verdict.