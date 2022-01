Faux sur les actes d’état civil à la Mairie de Mbacké: les 3 mis en cause présentés au procureur

La mairie de Mbacké est depuis quelques temps secoué par des affaires de faux et usages de faux. En effet, après l’arrestation de l’officier d’état-civil, Mor Sow, et celle de l’agent municipal Fallou Lo, la gendarmerie de Mbacké a, cette fois-ci, mis la main, dimanche, sur le chef de bureau d’état civil, Cheikh Mbaye, ainsi que sur une conseillère municipale et une autre personne pour avoir délivré un faux document d’état civil.



Selon les informations de « Libération », un carreleur revenant de la Mauritanie a subi un contrôle de la part des hommes de tenue. Cependant, la pièce d’identité présentée a laissé dubitatifs les contrôleurs qui ont réussi à le faire passer aux aveux. Et ce, en citant les noms respectifs du chef du bureau d’état civil et de la conseillère municipale.



En conséquence, les mis en cause et le carreleur ont été placés en garde-à-vue par les pandores de Mbacké pour les besoins de l’enquête. Toujours selon « Libération », ils se sont présentés au procureur du tribunal de Grande instance de Diourbel pour être édifié sur leur sort.