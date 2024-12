Fédération Sénégalaise d’Escrime : Cécile Faye succède à Mbagnick Ndiaye

Avec Alioune Thiam et Mbagnick Sène, Cécile Faye a été élue présidente de la Fédération sénégalaise d’escrime. Elle a remporté la victoire face à Mbagnick Junior par 12 voix contre 2. Ce vendredi, l’Assemblée générale d’information et élective s’est déroulée au siège de l’instance.



Cécile Faye, professeure à la retraite d’éducation physique et sportive, apporte une expérience approfondie dans le domaine sportif. Elle s’est engagée dès son élection à faire progresser l’escrime sénégalaise au plus haut niveau, avec un objectif évident : remporter des médailles aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, qui se dérouleront à Dakar en 2026.



Lors de la cérémonie d’ouverture de l’AG, Gilbert Mbengue, directeur des activités physiques et sportives (DAPS), a salué une « occasion unique, un moyen pour les acteurs qui ont choisi de se rassembler autour d’une association et qui ont élu leurs représentants au sein du Bureau exécutif, de faire un point complet sur les actions menées ». Mais aussi « une opportunité précieuse pour ces acteurs de contribuer activement, de formuler des critiques constructives, toujours dans l’objectif d’assurer la bonne marche et le développement de la discipline ». Il a enfin invité la nouvelle équipe à insister sur le développement de l’escrime à l’école.



Voici le bureau :



Présidente : Cécile Faye



Vice- président : Omar Maïga



2e vice-président : Cheikh Mbacké Thiam



3e vice-président : Koura Ndiaye



4e vice-président : Mamadou Sarr



Secrétaire Général : Mamadou Sy



SGA : Ibrahima Ndiaye



Trésorier : Bassirou Niang



Adjoint : Khadidiatou Diallo



Avec Wiwsport