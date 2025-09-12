Fédération sénégalaise de Lutte : le ministère suspend le processus électoral jusqu’à nouvel ordre

La Direction générale des Sports annonce la suspension du processus électoral devant conduire à la mise en place de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL), dans un communiqué. La décision a été notifiée par lettre officielle au président du Comité national de Gestion de la lutte (CNG),Mr Malick Ngom.



Cette suspension intervient à la suite des contestations soulevées par certains acteurs de la lutte comme Modou Lô et Gris Bordeaux, concernant la liste provisoire des associations habilitées à voter. Pour le ministère de la Jeunesse et des Sports, il s’agit d’assurer la transparence et la légitimité du processus, dans un contexte marqué par de vives tensions au sein de l’arène.



Trois mesures majeures ont été annoncées. D’abord, "une vérification approfondie des affiliations des associations sera menée par les services du ministère, en relation avec les comités régionaux de gestion de la lutte". Ensuite, "une commission électorale autonome sera installée afin de garantir une organisation impartiale de l’Assemblée générale élective". Et enfin, "un nouveau chronogramme électoral sera communiqué dans les meilleurs délais à l’ensemble des parties prenantes", peut-on lire dans la note.