Femme accusée de vol à Sacré-Cœur : la santé mentale de la dame aggravée, elle est internée au centre de santé Dalal Xel de Thiès

L’affaire F.N, cette femme qui souffre de troubles, violentée et filmée à Sacré-Cœur après de fausses accusations de vol, n’a pas fini de livrer ses secrets. Appelé à la barre du tribunal des Flagrants délits de Dakar vendredi, le père de la victime a révélé que sa fille a rechuté depuis le jour des faits. Le vieux Malick Ndoye a aussi fait savoir qu’elle est internée au centre de santé Dalal Xel de Thiès, à 70 Km de Dakar.



« Ma fille vit seule dans un studio qu’elle a loué. C’est au mois de Ramadan dernier qu’on a su qu’elle avait des problèmes psychiques. Un jour, elle m’a dit qu’elle entendait des voix et sentait des odeurs. C’est là qu’une de nos proches à Dakar l’a invitée à les rejoindre, mais elle a passé une nuit là-bas avant qu’on ne la conduise au camp Thiaroye pour des consultations. Elle s’est sentie mieux et elle a même repris service », a déclaré le vieux Malick Ndoye dans des propos rapportés par Les Echos.



Qui poursuit : « Le jour des faits, elle attendait tranquillement à l’arrêt leur voiture de service qui devait à prendre pour qu’elle parte au boulot. C’est là qu’elle a eu l’idée d’aller dans cette boutique pour acheter un boubou pour la tabaski ».



Selon M. Ndoye sa fille avait, par devers elle, 50.000 F Cfa et son chéquier. Mais, le plus grave dans cette histoire, a-t-il déploré, c’est ce qu’on lui a fait subir. « Ma fille m’a révélé qu’on lui a fait des choses horribles dans la maison accolée au magasin. Elle a commencé à se remémorer des faits il y a une semaine. Elle se tord de douleurs. On lui fait des massages mais jusqu’à présent, rien », se désole-t-il.