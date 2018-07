Ferdinand Coly explique pourquoi Aliou Cissé doit continuer en équipe nationale

Après la sortie d’El hadji Diouf qui demandait la démission de son ancien coéquipier, c'est au tour de l'ancien coordonnateur des « Lions » Ferdinand Coly de plaider à l’achèvement des travaux entamés par Aliou Cissé. Pour lui, l’Etat du Sénégal n’a pas les moyens de se procurer un autre entraineur.

« Je n'ai pas forcément dit qu'il était l'homme de la situation. Mais la question qui se pose est ce que l'Etat du Sénégal a les moyens de se payer un entraineur à 40 millions par mois ? Je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, si on doit changer pour changer, ça n'aura pas de sens. Je ne suis pas pro ou anti Aliou Cissé », plaide l’ancien Coordonnateur des « Lions ».



Il poursuit en donnant ses impressions par rapport à la prestation de l’équipe nationale lors de la Coupe du monde Russie 2018 : « j’ai suivi tous les matches de la Coupe du monde, sans exception. A mon avis, le Sénégal a fait une prestation aboutie parce que, bien avant la compétition, si on avait dit que l'équipe allait jouer à ce niveau. On aurait signée des deux mains. Pour la simple bonne raison qu'il a eu beaucoup d'interrogations pendant les phases. Là, l’équipe a bien joué et les joueurs ont donné le maximum de ce qu'on attendaient d'eux. Mais évidemment qu'il y'a eu la déception par rapport à l’investissement qui a été fait mais aussi l'espoir que le peuple a tant soit peu eu en cette équipe nationale », livre t-il.