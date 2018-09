Ferlo : les agriculteurs et éleveurs se crêpent le chignon

Les populations du Ferlo se sont réveillées dans la douleur et la consternation. Selon nos confrères du journal « Libération », un conflit a éclaté entre agriculteurs et éleveurs dans de ce tte contrée plus précisément dans la localité de Kawel. Un berger a été tué par arme à feu. Les auteurs du drame, ont pris la poudre d’escampette. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités.