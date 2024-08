Fermeture campus social UCAD : une prise en charge exceptionnelle est prévue du 23 au 31 août

Bonne nouvelle pour les étudiants, la fermeture du campus social qui était prévue, ce jeudi 22 août à 18h sera prolongée à titre exceptionnel du 23 au 31 août, pour permettre aux étudiants de pouvoir terminer les cours.



Des jours plutôt par communiqué, la direction générale du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD), avait notifié que la fermeture du campus sociale est fixée au 22 août 2024, donc, ce jeudi, à 18heures.



Une décision jugée « unilatérale, irréfléchie et non concertée », par des amicales d’étudiants. D’après ces derniers, beaucoup de leurs camarades sont à Touba en ce moment et ne pourront venir prendre leurs bagages avant la date limite indiquée. Sur ce, les responsables interpellent le directeur du COUD afin de revoir sa position indiquant que « des facultés comme la FASEG et la FSJP n’ont pas encore terminé les cours ».



Une demande à laquelle a accédé, rapporte Walf, Ndéné MBODJ puisqu’il a assuré «qu’ une prise en charge exceptionnelle est prévue du 23 au 31 août » pour les étudiants de L1 à M1 de la FSJP et ceux en M1 de la FASEG.