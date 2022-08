Fermeture de Le Dantec: le message d’un malade du cancer sur sa page Facebook

Mon nom est Amadou Sow j’ai 34ans j’ai un CANCER DU PANCRÉAS AVEC MÉTASTASES AU NIVEAU DU FOIE depuis mars 2020.

Ça peut sûrement vous surprendre vu que je suis actif sur les réseaux sociaux et je ne laisse apparaître aucun signe de maladie ou de faiblesse.

Mais Pourquoi je vous fais part de ma maladie aujourd’hui ? C’est pour 3 raisons.



1- Fermeture de l’hôpital Dantec

2- Demande de soutien pour aider LISCA Ligue Sénégalaise contre le Cancer - LISCA

3- vous dire que le cancer peut arriver à

N’importe qui et que ça se soigne.



Avant toute chose je ne veux pas de pitié parce que je vis trop bien ma maladie avec l’aide de ma famille de ma femme et de mes amis.



1- l’hôpital Dantec est fermé depuis le 15 août 2022 et depuis lors on a aucune information concrète sur nos dossiers, nos rendez-vous, nos séances de chimiothérapie et de radiothérapie.

Le service julio Curie là où je fais mes traitements est l’un des services les plus professionnels du Sénégal avec un personnel disponible, gentil, ouvert et toujours souriant je pense à Docteur Adama Thioye, Docteur Niang, Docteur Diouf, les infirmières et surtout mon médecin personnel Docteur Doudou Diouf Jereujeuf à vous.



Mais pleins de questions restent en suspend surtout pour nous les malades, parce que depuis l’annonce on à eu aucune information sur où se soigner, où prendre nos médicaments, où faire nos seances de chimios? Pleins de questions sans réponses.

La preuve je suis allé prendre mes médicaments du nom de xeloda et on me dit qu’ils l’ont plus, si ce n’était l’aide d’un groupe facebook du nom de « Les femmes médecins du Sénégal » j’aurais pas pu avoir mes médicaments.



2- Le cancer coûte chère et peut vous ruiner en moins de 6 mois, les scanners, les douzaines d’analyses, la biopsie ces étapes que tu dois traverser pour savoir le type de cancer qu’on à peut durer des mois et une fois connu alors là commence la galère avec les séances de chimiothérapie qui font mal et te métamorphosent carrément, tu perds les cheveux, ça te brule le peau carrément, tes pieds et tes jambes ne ressemblent plusà rien ; et après ces séances il y’a les scanners et les analyses qu’on doit faire pour voir l’évolution de la tumeur et ça coûtent entre 200.000f à 300.000f et on doit les faire chaque deux mois (Pour mon cas).



De mon côté je faisais la chimiothérapie 3 jours d’affilés puis je me reposait 21 jours et je reprenais ensuite, j’avais du mal à marcher plus de 10 pas, de m’asseoir plus de 5mn et de me coucher sur le ventre, je vomissais tout ce que j’avalais, parfois il m’arrivait de vomir jusqu’à perdre connaissance et pour les douleurs j’étais obligé de prendre des médicaments à base de morphine tous les jours sans compter le fait que pour rester debout je prenais des compléments alimentaires .



Nul ne peut faire face à ces douleurs sans l’aide de sa famille et de ses amis et surtout avoir un mental d’acier c’est-à-dire être fort psychologiquement.



Pour les dépenses exorbitantes j’ai pu faire face grâce à Lisca qui m’ont aidé à payer quelques séances de scanner et analyses et ils le font pour des milliers et des millers de malades ce qui fait énormément d’argents alors j’appelle les bonnes volonté à faire une cagnotte ou d’aider lisca avec des financements parce qu’ils le méritent vraiment. Je pense à Marie Faye, Mamadou Mansour Diop, Mor Tallah Gueye, Hannibal Djim, Bathie Drizzy Premier, Cheikh Senghor, Aita Lo, Willy Ndaw, Tontonbash Niang Pape Sidy Fall, Astou Dione, Khadija Sy

Pour ceux qui n’ont pas la chance de connaitre lisca ou que leurs dossiers n’ont pas été retenus je vous demande d’être fort et surtout d’éviter d’être seuls ou de s’apitoyer sur leurs sort, le pire ennemi de la maladie c’est la solitude et le stress.



3- Dernière point le cancer peut vous arriver à n’importe quel moment de votre vie, au début je pensais que fébaarou toubab la, ou vieillard et je me disais que ça n’arrivait qu’aux autres mais je m’étais lourdement trompé sur le sujet parce que ça fait plus de deux ans que je me bats avec cette maladie et j’ai dépensé presque 8 millions pour survivre et je continue toujours mes traitements desfois j’ai du mal à payer mes scanners ou analyses mais yalla beurrina sutura.

Alors s’il vous plaît faites vous dépister surtout les femmes.

Dans la salle de chimio j’étais le plus jeune et sur 40 patients les 35 étaient des femmes alors prenez soins de vous.



Merci de me lire et merci de partager la publication aux maximums peut-être que ça pourra sauver des vies.



Par Amadou Sow