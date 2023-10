Fermeture de l’Ucad : El Hadji Seydi, Sg SDTA/Coud, donne les raisons qui retardent la reprise des cours

Le directeur administratif et financier des campus de l’Esp (Ecole supérieure polytechnique) et de l’ENSETP (Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement Technique et Professionnelle) par ailleurs Secrétaire général du Syndicat démocratique des travailleurs de l’administration (Sdta) a déclaré que ce n’est pas la réfection des bâtiments saccagés en juin, lors des violentes manifestations suite à la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko, qui retarde l’ouverture de campus sociale. El hadji Seydi, invité sur le plateau de Midikieng, sur PressAfrikTv, ce 30 octobre, a fait savoir que « c’est le cœur du coud qui a été touché ». A en croire M. Seydi, ce n’est pas une question de réfection, mais c’est toute la direction qui est endommagée, notamment là où l’on paie les salaires dont le Csa (Chef des services administratifs). Pour le Sg du SDTA/Coud, si l’Ucad ne fonctionne pas, c’est tout le pays qui est paralysé. « Il faudrait donc, qu’on se pose des questions sur ce qui se passe, et qu’est-ce qui s’est réellement passé et faire un ndeup (rite culturel, en wolof)) », a-t-il suggéré. Regardez!



Aminata Diouf

