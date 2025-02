Fermeture des médias non conformes au Code de la presse : La DST et la DSC activées

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a saisi son homologue de l’Intérieur pour l’application des mesures de régulation. Après la publication de la liste définitive des médias en conformité avec le Code de la presse, Alioune Sall passe à l’action pour la cessation immédiate des activités des médias non conformes.



Selon les informations du journal Libération, il a adressé, le 17 février dernier, une correspondance au ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Tine, sollicitant l’intervention de ses services pour la cessation immédiate des activités des médias ne respectant pas les exigences légales.



La même source indique que la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) et la Division Spéciale de la Cybersécurité (DSC) ont été mobilisées par le ministère de l’Intérieur afin de veiller à l’exécution de cette directive.