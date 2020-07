Fête de Tabaski-Covid19: Le ministère de la Santé brandit son "protocole sanitaire" aux voyagistes et aux envahisseurs de marchés

Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale remet la chanson de gestes barrière en cette période d’organisation et d’intensification des marchés, des voyages à l’occasion de la fête de la Tabaski. En effet, lors du point quotidien sur la situation de la pandémie de la Covid-19 de ce lundi 20 juillet 2020, Docteur Mamadou Ndiaye a clairement déclaré que « toutes les mesures de barrière sont à respecter de manières strictes en cette période de veille de Tabaski ».



Le toubib de rappeler également aux patients qui sont suivis ou qui sont porteurs de maladies chroniques de continuer leurs soins et aux services de santé de travailler comme avant, aux femmes enceintes de poursuivre leurs consultations prénatales et de respecter le calendrier vaccinale de leurs enfants.