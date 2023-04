Fête de l'indépendance : Khalifa Sall rend hommage aux forces de défense et de sécurité

À l’occasion de la célébration de la 63e fête d’indépendance du Sénégal qui a lieu ce mardi 4 avril 2023, Khalifa Sall a profité de cette occasion pour rendre un hommage aux forces de défense et de sécurité.



« La fête nationale est, par essence, celle de nos vaillantes Forces Armées. Nos diambars, nos héros et notre fierté, ont versé leur sang aux quatre coins du monde pour le triomphe de l’idéal humain. Républicains jusqu’au bout des bottes, ils sont l’incarnation de notre attachement à la paix entre les peuples du monde » déclare M. Sall.



Le leader du parti ‘’Takhawu Sénégal’’, a profité de l'occasion pour mettre le point sur la situation politique tendue de ces derniers jours. En rappelant que, « la République demeure. Les hommes passent, mais ses piliers résistent au temps et puisent leur vigueur dans l’effort conjugué des générations successives à consolider ses acquis », a fait savoir le membre de Yewwi Askan wi.



L’opposant sénégalais a salué le travail de l'ensemble des corps de sécurité et de défense. « J’ai une pensée affectueuse pour nos soldats, gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers, douaniers et agents des eaux et forêts qui, au quotidien, assurent notre sécurité et l’intangibilité de notre territoire.

Officiers, Sous-Officiers et militaires du rang, je vous salue».



Selon Khalifa Sall, les politiciens doivent remettre la République à l’endroit et replacer le Sénégalais au cœur de leurs actions.

L'ancien maire de la Ville de Dakar appelle ses homologues, à trouver des solutions concrètes assujetties au respect des orientations et des choix politiques des uns et des autres. De répondre ensemble aux urgences de l’heure et aux défis de demain.



L’ancien secrétaire national des Jeunesses socialistes, en a aussi profité pour rendre un vibrant hommage aux anciens de chefs d'État du Sénégal.



« En ce moment solennel, mes pensées vont à tous ces grands hommes, de Senghor à Abdoulaye Wade, en passant par Lamine Guèye, Mamadou Dia, Abdou Diouf et tant d’autres, connus ou méconnus, qui ont bâti cette nation au prix de mille sacrifices.

Le Sénégal leur est reconnaissant d’avoir inscrit son nom au panthéon des nations respectées », a salué l'ancien ministre.