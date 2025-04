Fête du travail du 1e mai : le Président Diomaye Faye a réitéré son attachement constant au dialogue et à la concertation

En prélude à la fête du Travail du 1er mai, le Président Diomaye Faye a réitéré au Gouvernement, aux centrales syndicales, au patronat et à toutes les forces vives de la Nation son attachement constant au dialogue et à la concertation comme méthode de gouvernance.



Il a ainsi demandé au ministre en charge du Travail de faire le point sur : le processus de conclusion du Pacte national de stabilité sociale, l’état de prise en charge des cahiers de doléances des centrales syndicales, en perspective de la fête du Travail du 1er mai 2025 ainsi que les enseignements et recommandations issus du rapport 2024 sur les statistiques du marché du travail.



Le Président de la République a également informé le Conseil qu’il présidera, jeudi 24 avril 2025, la cérémonie d’ouverture de la quatrième édition de la Conférence sociale, placée sous le thème de l’employabilité et de l’emploi des jeunes.