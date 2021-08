Fichier électoral et données personnelles des Sénégalais: la CDP a indiqué ses inquiétudes à la DAF

Dans son avis trimestriel publié ce mois d'août 2021, La Commission de protection des données personnelles (CDP) dit avoir adressé à la Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF), "une demande d’information relative aux mesures techniques et organisationnelles, mises en œuvre, en vue de la sécurisation des données personnelles du fichier électoral".



Car la CDP dit avoir "constaté, dans le rapport publié par la mission d'audit du fichier électoral, des risques d'atteinte à la sécurité des données personnelles".



A laquelle demande, la DAF lui a précisé que "l’équipe de la mission d’audit décrivait la situation de la refonte en 2016 et de la révision exceptionnelle des listes électorales de 2018". Et qu'au regard de ces missions, "la DAF a mis en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées, afin d’écarter dans la mesure du possible toute altération ou perte de données ainsi que tout accès non autorisé à celles-ci"



La Commission de protection des données personnelles dit avoir a pris acte de la réponse de la Direction de l'automatisation du fichier.