Fièvre Marburg en Guinée: un décès et 160 contacts identifiés et suivis

La Guinée a enregistré à ce jour un mort et 160 cas contacts de la fièvre de Marburg, informe le Directeur régional de la Santé de N’Zérékoré, Dr Adama Kaba.



"C’est désormais confirmé par l’Institut Pasteur de Dakar. La fièvre Marburg existe bel et bien dans la préfecture de Gueckédou, plus précisément dans le district de Tèmessadou M’Boket. Telles sont les conclusions auxquelles sont parvenus les laboratoires épidémiologiques et viraux de Guéckédou et de Conakry à la l’issue des analyses des prélèvements effectués sur le corps d’un père de famille décédé le 2 août dernier dans le village de Tèmessadou M’Boket", a-t-il annoncé. .



Interrogé sur la situation de cette nouvelle maladie virale ce mardi 10 août, le Directeur régional de la Santé de N’Zérékoré, Dr Adama Kaba a indiqué à Guinéenews "qu’il y a actuellement 160 personnes contacts identifiées et suivies."



Contrairement à certaines informations selon laquelle le district de Témessadou M’Boket est placé en quarantaine, Dr Adama Kaba précise : « on ne met pas un village en quarantaine. Nous ne sommes pas arrivés là encore. Mais nous avons listé les personnes contacts. Et nous n’avons trouvé aucun cas suspect. »



Parlant du cas de l’épouse de l’homme décédé de la maladie Marburg que certaines informations donnaient en fuite, Dr Kaba affirme que celle-ci est bel et bien dans son village. « C’est vrai que nous l’avons localisée et certainement si Dieu le veut bien, nous allons la retrouver », a rassuré le Directeur Régional de la Santé de N’Zérékoré.



Il invite tout de même la population de la région forestière au respect des mesures barrières pour venir rapidement à bout des épidémies.