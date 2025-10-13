Fièvre de la Vallée du Rift : 147 cas confirmés avec 19 décès enregistrés (Ministère)

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a publié un communiqué dimanche 12 octobre pour faire le point sur l'évolution des épidémies de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et de la Mpox (anciennement variole du singe) sur le territoire national, à la date du 11 octobre 2025.



Le bilan général montre une situation épidémiologique active, principalement concentrée dans la zone nord du pays pour la FVR. Le ministère a réitéré son appel à la vigilance et au respect des mesures préventives.



Selon le communiqué, depuis le début de l'épidémie de Fièvre de la Vallée du Rift, le Sénégal a enregistré un total de 147 cas confirmés avec 19 décès et 115 personnes sont considérées comme guéries. Toutefois, l'épidémie reste fortement concentrée dans la région de Saint-Louis, qui totalise 137 cas. Les districts de Richard-Toll (79 cas) et de Saint-Louis (45 cas) sont les plus touchés.



Répartition des cas de FVR par région : Saint-Louis : 137 cas (dont 111 guéris), répartis entre les districts de Richard-Toll, Saint-Louis, Dagana, Podor et Pété, Matam : 5 cas (dans les districts de Thilogne, Kanel, Ranérou), Louga : 4 cas (dans les districts de Linguère et Keur Momar Sarr), Fatick : 1 cas.



Pour ce qui concerne la Mpox, six (6) cas sont confirmés à Dakar, mais pour l’heure, aucun décès. Cependant, le Sénégal a enregistré 6 cas confirmés depuis la première détection le 22 août 2025. « Tous les cas sont localisés dans la région de Dakar. Sur les six personnes infectées, un patient est guéri et aucun décès n'a été signalé », note le document.



La surveillance des contacts se poursuit activement, « six personnes contacts ont terminé leur période de suivi, et 67 autres restent sous surveillance par les services sanitaires ».



Les services du ministre Dr Ibrahima Sy exhortent par ailleurs, les populations à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires, et à respecter scrupuleusement les mesures de prévention pour aider à contenir ces deux épidémies.