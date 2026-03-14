Haute Cour de Justice : la date de la première comparution de Moussa Bocar Thiam connue

Du nouveau dans l’affaire de l’ancien ministre Moussa Bocar Thiam. La commission d’instruction, sous la houlette de son président Abdoulaye Ba, a fixé la date de sa première comparution devant la Haute Cour de Justice au 25 mars 2026, informe Seneweb.



Ainsi son mandat de comparution a été envoyé à la Division des investigations criminelles (DIC). L’ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique sera convoqué dans les prochains jours à la DIC pour recevoir sa convocation.



Pour rappel, l’Assemblée nationale du Sénégal a adopté, le 27 février 2026, la résolution portant mise en accusation de Moussa Bocar Thiam pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux.



Les faits reprochés à Moussa Bocar Thiam concernent la concession d’exploitation du Parc des technologies numériques du Sénégal (Sénégal Connect Park), accordée en mars 2024 à la société Ewan Assets pour une durée de vingt ans, moyennant une redevance de 15 millions d’euros.



Aux dernières nouvelles, l’ancien ministre Moussa Bocar Thiam serait hors du territoire national. En cas de non-comparution, la commission d’instruction peut décerner à son encontre un mandat d’amener et éventuellement mandat d’arrêt sur le fondement des dispositions des articles 111 et suivants du Code de procédure pénale.