Fièvre de la vallée du Rift : 328 cas confirmés, dont 28 décès et 244 guéris

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a publié, ce 27 octobre 2025, le point sur l’évolution des épidémies de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et de Mpox (variole du singe) au Sénégal.



Concernant, la Fièvre de la vallée du Rift (FVR) le Sénégal a enregistré, à la date du 26 octobre 2025, 04 nouveaux cas positifs et 0 décès. Mais depuis le début de l’épidémie, annonce la note, le bilan fait état de 328 cas confirmés, dont 28 décès et 244 guéris.



Les cas de la Fièvre du Rift (FVR) sont répartis comme suit :

Région Saint-Louis : 268 cas

District Saint-Louis : 71 cas

District Richard-Toll : 132 cas

District Podor : 28 cas

District Pété : 8 cas

District Dagana : 29 cas



Région Matam : 18 cas

District Thilogne :10 cas

District Kanel : 2 cas

District Ranérou :4 cas

District Matam : 2 cas



Région Dakar : 5 cas

District Keur Massar : 1 cas

District Sangalkam : 4 cas



Région Thiès : 1 cas

District Thiès : 1 cas



Région Louga : 17 cas

District Linguère : 8 cas

District Keur Momar Sarr : 4 cas

District Sakal : 3 cas

District Dahra : 2 cas



Région Fatick : 10 cas

District Fatick : 3 cas

District Diofior : 7 cas



Région Kaolack : 7 cas

District Nioro : 1 cas

District Kaolack : 6 cas



Région Tambacounda : 2 cas

District Kidira : 2 cas



Pour la Mpox (variole du singe), depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, 07 cas confirmés et 02 cas probables ont été enregistrés, tous localisés dans la région de Dakar. Huit (08) personnes sont guéries et aucun décès n'a été signalé. A ce jour, 30 personnes contacts sont actuellement suivis.



Le ministère de conclure en appelant « les populations à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention, et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies ».