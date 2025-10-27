Réseau social
Fièvre de la vallée du Rift : 328 cas confirmés, dont 28 décès et 244 guéris
Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a publié, ce 27 octobre 2025, le point sur l’évolution des épidémies de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et de Mpox (variole du singe) au Sénégal. 

Concernant, la Fièvre de la vallée du Rift (FVR) le Sénégal a enregistré, à la date du 26 octobre 2025, 04 nouveaux cas positifs et 0 décès. Mais depuis le début de l’épidémie, annonce la note, le bilan fait état de 328 cas confirmés, dont 28 décès et 244 guéris.

Les cas de la Fièvre du Rift (FVR) sont répartis comme suit :
Région Saint-Louis : 268 cas
District Saint-Louis : 71 cas
District Richard-Toll : 132 cas
District Podor : 28 cas
District Pété : 8 cas
District Dagana : 29 cas

Région Matam : 18 cas
District Thilogne :10 cas
District Kanel : 2 cas
District Ranérou :4 cas
District Matam : 2 cas

Région Dakar : 5 cas
District Keur Massar : 1 cas
District Sangalkam : 4 cas
 
Région Thiès : 1 cas
District Thiès : 1 cas
 
Région Louga : 17 cas
District Linguère : 8 cas
District Keur Momar Sarr : 4 cas
District Sakal : 3 cas
District Dahra : 2 cas

Région Fatick : 10 cas
District Fatick : 3 cas
District Diofior : 7 cas

Région Kaolack : 7 cas
District Nioro : 1 cas
District Kaolack : 6 cas
 
Région Tambacounda : 2 cas
District Kidira : 2 cas 

Pour la Mpox (variole du singe), depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, 07 cas confirmés et 02 cas probables ont été enregistrés, tous localisés dans la région de Dakar. Huit (08) personnes sont guéries et aucun décès n'a été signalé. A ce jour, 30 personnes contacts sont actuellement suivis.

Le ministère de conclure en appelant « les populations à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention, et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies ».
Fatime Gueye (Stagiaire)

Lundi 27 Octobre 2025 - 14:50


