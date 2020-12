FifaTheBest: Jûrgen Klopp, sacré entraîneur de l'année pour la 2e fois consécutive

Ils étaient trois entraîneurs à disputer le prix The Best FIFA Football Awards. Marcelo Bielsa, qui a mené Leeds à la Premier League, Hans-Dieter Flick, qui a notamment gagné la Champions League avec le Bayern Munich, et Jürgen Klopp. Mais, finalement c'est le coach des Reds qui a été désigné meilleur entraîneur de l'année 2020, ce jeudi 17 décembre 2020, pour deuxième la fois consécutive. C'est lui qui a mené Liverpool au titre de champion de Premier League qui le fuyait depuis 30 ans.