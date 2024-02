Fin de la grève des concessionnaires du nettoyage : l'État s'engage à payer les arriérés

Le Collectif des concessionnaires du nettoyage, qui réclamait plus de 14 milliards de francs CFA d'arriérés de salaires, a décidé de mettre fin à son mouvement de grève entamé lundi. Bien que toutes leurs requêtes ne soient pas intégralement prises en compte, le collectif a annoncé que l'État s'est engagé à démarrer immédiatement le paiement de ses créances, renseigne Le Quotidien.





Le communiqué du collectif a expliqué que « la levée du mouvement de grève prend en compte le contexte économique actuel et l'État s'est engagé à commencer immédiatement le paiement des arriérés via la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged), étalé sur une période de trois semaines. »

Ainsi, les concessionnaires ont donc décidé de reprendre leurs activités tout en restant en contact étroit avec les autorités pour le respect des engagements pris en matière de paiements.





L'État doit encore régler une dette de 14 milliards 400 millions de francs CFA, couvrant les mois de juillet à décembre 2023, sans compter les deux premiers mois de 2024. Le porte-parole du collectif, Boubacar Diallo, avait souligné lors de la conférence de presse de lundi que des engagements antérieurs n'avaient pas été respectés.





À noter que l'État avait promis le paiement intégral de la dette de 2023 sur le budget initial de 2024 avant le 20 janvier, ainsi que le paiement régulier des factures courantes de 2024 à partir du 15 de chaque fin de mois.