Fin de mission pour Souleymane Jules Diop en tant qu’ambassadeur Délégué permanent à l’Unesco

L’ambassadeur Délégué permanent à l’Unesco a annoncé ce mercredi, la fin de sa mission sur sa page Facebook. Cela, après avoir passé cinq années dans cette organisation.



« J'ai annoncé ce matin aux membres du Comité du Patrimoine mondial, qu'en même temps que se termine la rencontre inspirante de New Delhi, prennent fin mes fonctions d'ambassadeur Délégué permanent à l'Unesco », a-t-il écrit.



« Je suis fier d'avoir fait entrer le Ceebu Jen, plat national du Sénégal, sur la liste du Patrimoine mondial de l'humanité et d'avoir, avant mon départ, sorti le Niokolo de la liste du Patrimoine en péril après 17 années sur cette liste », se félicite M. Diop.



D’après lui, sous son leadership, le Sénégal a été réélu au Conseil exécutif de l'Unesco et élu au Comité du Patrimoine mondial.



Poursuivant sa publication, Souleymane Jules Diop a remercié ses anciens collègues. « Mes remerciements vont à l'ensemble de mes collègues ambassadeurs qui m'ont soutenu pendant mes cinq années passées à l'Unesco », a-t-il dit.



« Au Président Macky Sall qui m'a nommé à cette prestigieuse fonction, au Président Diomaye Faye pour le soutien qu'il nous a apporté lors de la présente session à New Delhi, qui a permis de plaider le retour du Niokolo sur la liste du Patrimoine mondial », a conclu l’ancien ambassadeur Délégué permanent à l’Unesco.