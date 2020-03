Fin de saison : ce que proposent les différents pays européens

La semaine passée, tous les grands championnats (Angleterre, France, Italie, Espagne et Allemagne) se sont mis à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre. Cela signifie juste en réalité jusqu’à ce que de nouvelles décisions soient prises. Ces dernières pourraient arriver dans la semaine puisque ce mardi, l’Union européenne des associations de football (UEFA) réunit les 55 ligues afin d’annoncer ses décisions pour la suite de la saison et donc probablement le report de l’Euro 2021. Mais, dans le pire des cas, admettons que la saison ne se termine pas, comment désigner les champions, les Européens et les relégués ? Voici un point pays par pays du BIG 5.



- Bundesliga : le championnat allemand a été le dernier à s’arrêter et on imaginait même que cette 26e journée allait bien avoir lieu à huis clos. Finalement, les autorités ont eu raison de cet événement. Pour le moment, aucune information n’est sortie concernant une annulation du championnat, personne ne spécule réellement là-dessus, même s’il semble qu’un gel des résultats semble tenir la corde. Le Bayern Munich, leader, compte cinq points d’avance sur Dortmund. Cinq clubs se jouent les quatre places qualificatives dont le Bayer Leverkusen, cinquième à deux points de Gladbach, quatrième. Pour la descente, Paderborn semble condamné, mais ce n’est pas encore le cas du Werder Brême et de Dusseldorf, le barragiste.



- Angleterre : la Premier League déchaîne les passions. Le pays européen dont le pic épidémique est attendu le plus tard, il est possible que la saison ne se termine pas. Plusieurs propositions ont déjà eu lieu, notamment celle de la présidente de West Ham qui veut une annulation pure et dure. Cela les arrangerait puisque les Hammers sont en danger. Liverpool n’aurait pas de titre... Une décision devrait être prise ce jeudi, et tout le monde semble pessimiste quant à la reprise du championnat cette saison.



- Espagne : alors, là, c’est le flou complet. La situation sanitaire du pays est vraiment très inquiétante. On évoque plutôt une saison blanche, ne donnant ni vainqueurs ni perdants. Reste à savoir si les clubs en position de monter dans l’élite vont faire du bruit ou non. Dans le cas d’un gel, le Barça serait sacré champion avec deux points d’avance, l’Atlético ne serait pas en Ligue des Champions contrairement à la Real Sociedad. Descendraient alors, Majorque, Leganés et l’Espanyol Barcelone.



- Italie : épicentre actuel en Europe du coronavirus, l’Italie vit de sales moments et toutes nos pensées vont vers eux. Premier championnat à avoir suspendu ses activités, la Serie A compte reprendre ses activités le 2 mai prochain pour essayer de finir la saison au plus tard le 28 juin. Les formations transalpines, qui devraient avoir besoin d’une remise à niveau physique, vont vivre un véritable marathon. La Coupe d’Italie pourrait avoir lieu en début de saison prochaine.



- France : dans l’Hexagone, Jean-Michel Aulas a mis le feu aux poudres. Le conseil d’administration de la LFP se réunira après l’UEFA ce mardi et verra ce qu’elle peut faire selon le calendrier. Le patron de l’OL plaide pour une saison blanche comme en 1940. Sauf que cette saison était marquée par la Seconde Guerre mondiale et aucun match n’avait été joué. Évidemment l’annulation de la saison ne plaît pas à tout le monde, notamment du côté de Rennes et de l’OM. Dans son règlement, la LFP n’a rien d’inscrit à ce sujet et on se dirige donc vers une décision collégiale si la saison ne reprend pas.