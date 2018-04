Fin du procès Barthélémy Dias : délibéré le 17 avril 2018

C'est le 17 avril prochain que le maire de Mermoz-Sacré coeur connaîtra le sort que lui réserve le tribunal des Flagrants délits de Dakar. Après près de 8 heures de débats entre le procureur et les avocats de Barthélémy Dias, le juge Yakham Keita a renvoyé les deux partie au 17 avril 2018 pour prononcer son verdict dans cette affaire.



Barthélémy Dias est jugé pour outrage à magistrat et appel à l'insurrection, suite à son arrestation dans les locaux du site Dakar actu, après voir tenu des propos jugés insultants sur les magistrats et sur la justice sénégalaise.