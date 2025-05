Final 8 - N1 Masculin : L'AS Douanes et la JA frappent fort, Louga défie Ville de Dakar

La phase finale du championnat national N1 Masculin a démarré sur les chapeaux de roue avec les premières confrontations du groupe D, disputées ce mercredi au stadium Marius Ndiaye. L'AS Douanes, solide prétendante au titre, n'a laissé aucune chance au Dakar Université Club (DUC), s'imposant sur le score net de 71 à 55.



Dans l'autre rencontre, la Jeanne d'Arc a fait parler son expérience pour dominer Mermoz Basket Club, 69 à 41.



Ce jeudi, place aux chocs du groupe C avec une affiche très attendue entre Louga Basket Club et la tenante du titre Ville de Dakar à 18h00. Une rencontre qui s'annonce électrique tant les deux équipes veulent marquer leur territoire dès l'entame.



En parallèle, l'Université Gaston Berger fera face à Guédiawaye Basket Academy dans un duel entre jeunesse et ambition, un match prévu à 19h30.



La course au titre est lancée et promet des confrontations palpitantes tout au long de ce Final 8 !