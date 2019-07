Finale CAN 2019: le ministre sénégalais des Sports déplore le bas niveau de l’arbitrage

Le ministre sénégalais des Sports, Matar Ba a déplore dimanche dans l’émission Grand Jury de la Rfm, le bas niveau de l'arbitrage, notamment lors de la finale de la coupe d’Afrique des nations CAN 2019, qui a opposé son pays à l’Algérie, championne d’Afrique, 29 ans après. Il a, par ailleurs, réitéré son soutien à l’entraineur de l’équipe nationale.



« C'est réellement dommage à ce niveau qu'on ait des arbitres qui ne sont pas à la limite professionnels. Certains arbitres ne sont même pas dans un tournoi professionnel dans leurs pays. Le niveau de l'arbitrage est en deçà du niveau technique des joueurs », a déploré M. Ba.



Selon le ministre, le nombre de fautes commises par l'adversaire (Algérie) est énorme et il n'y a eu aucun carton rouge. Cela a cassé la dynamique des joueurs sénégalais et empêché Aliou Cissé de dérouler sa stratégie.



D’après les statistiques, les algériens ont commis 50 fautes. Et le temps additionnel fixé à 4 mn, a été largement critiqué par les spécialistes et observateurs, qui n’ont pas manqué d’exprimer leur incompréhension et leur désaccord.



Par rapport à la situation du sélectionneur Aliou Cissé, le ministre lui a réitéré son soutien et n’exclut pas une éventuelle augmentation de son salaire. « Notre objectif à nous tous Sénégalais c'était d'avoir le trophée. Aliou, à mon avis, bénéficie de la confiance de la fédération ».