Financement des Sénégalais de l'extérieur : le Faise mobilise 500 millions pour 100 projets

Une bonne nouvelle pour les Sénégalais de l’extérieur. C’est une bagatelle de 500 millions de francs Cfa qui est injectée dans des secteurs vitaux de l’économie du Sénégal. Cette centaine de projets dédiés aux Sénégalais de l’extérieur représente une sorte d’achèvement. « A la fin de cet événement, nous aurons financé 100 projets de Sénégalais de l’extérieur, pour un montant global de cinq cent millions de francs CFA », a déclaré l’administrateur général du FAISE, Nata Samb Mbacké.

Selon Madame Mbacké, »ces projets initiés par des Sénégalais de l’extérieur, établis dans une vingtaine de pays, couvrent des secteurs aussi divers et variés que sont l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’agro-business, la formation, les services, l’artisanat et enfin, les technologies de l’information et de la communication ».



Dans ce cadre du projet, ce disposif a permis de financer près de 500O projets de femmes Sénégalaises dans 40 pays. «Et nous avons financé au total, depuis 2012, près de 15 milliards de francs CFA pour soutenir l’investissement de la Diaspora sénégalaise’’, a renseigné la Madame Mbacké. D’après la ministre chargée des Sénégalais de l’extérieur, madame Anette Seck Ndiaye, ce financement constitue « une sérieuse option pour inverser la tendance et faciliter le retour des Sénégalais de l’extérieur ».



Le Fonds d’appui à l’investissement des Sénégalais de l’extérieur a été créé en 2008 avec un budget de 340 millions de francs CFA pour soutenir les projets de la diaspora sénégalaise. « De ce fait, le FAISE a financé de 2008 à 2012, 137 projets de Sénégalais de l’extérieur pour un montant total de 685 millions de francs CFA. (…). Au total, entre 2014 et 2023, le FAISE a financé 837 projets de Sénégalais, localisés au Sénégal », a conclu Madame Mbacké.